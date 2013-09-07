"فاسو سواب" صابونة جديدة مضادة للملاريا

كتب : أ ش أ السبت 07-09-2013 12:14

ابتكر طالبان صابونة مضادة للملاريا أطلقا عليها اسم (فاسو سواب) ونالا عنها الجائزة الأولى في مسابقة (جلوبال سوسيال فنتشر)، وقدرها 25 ألف دولار، وشارك في المسابقة التي تقام منذ عام 1999 في مدينة بركلي بولاية كاليفورنيا الأمريكية، هذا العام 30 دولة قدمت 650 دراسة منها دراسة الشابان مختار دمبيليه وصديقه البوروندي، جيرار يونديكو، وتم تجربة الصابون على 50 شخصا وكانت النتائج إيجابية، وتستمر الأبحاث على تطويرها لتصل مدة طردها للناموس من 3 إلى 6 ساعات.

وستطرح الصابونة في الأسواق في نهاية 2014، وهي مصنوعة من الليمون ومادة دهنية تستخرج من شجر ينمو في السودان يسمى "كريتة"، والجدير بالذكر أن الملاريا قتلت 660 ألف شخص فى عام 2010 وفقا لتقرير منظمة الصحة العالمية.