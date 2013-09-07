أخبار عاجلة

حقائق عن مشروب نسكافيه -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة عن فوائد اليانسون -
زوجة الهضبة تطرده من «منزل لندن».. وتأجيل إعلان الطلاق -
بالصور.. اشتباك بين ''قاضي الحشيش'' وشريكه داخل القفص.. ووالد الفتاة ''هقتلك عيالك '' -
مخاوف من انتشار الملاريا بأسوان.. والصحة: الإجراءات مشددة -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
منسقة الوقفة الشعبية لمساندة السيسي بواشنطن: «النهاردة وقفة وبكرة العيد» -
«أسرة معاقة» للسيسي: «هنعيش إزاي بـ450 جنيه» -
ماهر فرغلي: مقتل أبو أنس الأنصاري ضربة قوية لـ«بيت المقدس» -
أطباء الهند يعلنون مفاجأة صادمة بشأن المصرية المصابة بالسمنة المفرطة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات

فساد مالي بمدرسة بنك الإسكندرية التجاري

Google+ Print
فساد مالي بمدرسة بنك الإسكندرية التجاري فساد مالي بمدرسة بنك الإسكندرية التجاري
الاسكندرية – أميرة عوض
منذ 39 دقيقة 58 ثانية

تشهد مدرسة بنك الإسكندرية التجاري الفنية بإدارة المنتزة التعليمية فسادًا ماليًا وإداريًا"بالمستندات"؛ مما يشكل خطورة كاملة التى تعد القواعد الأساسية للتعليم بالثغر, حيث يتمثل الفساد فى تحصيل المصروفات الخاصة بالخدمات بالقرار 370 الوزارى لسنة 2012 بالمخالفة للقانون، حيث لم يُصدر قرار بقيمة المصاريف المنظمة لعملية الالتحاق بهذه الفصول.

كما يأتى ذلك بالمخلفة بجميع الوائح الإدارية والقوانين المعمول بها إلى كون أن هذا التحصيل يتم بشكل غير رسمى عن طريق إيصالات غير معتمدة، وبعد مواعيد العمل الرسمية, حيث إن إدارة المدرسة هى التى حددت قيمة المصروفات بمبلغ 300 جنيه مصرى قابلة للزيادة والنقصان، وقد قام أولياء الأمور بالمدرسة بتقديم استغاثة عاجلة إلى الدكتور محمود أبو النصر - وزير التربية والتعليم - والرقابة الإدارية لإغاثتهم من فساد إدارة المدرسة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية