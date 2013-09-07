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رونالدو بعد الهاتريك: لم أكن في أفضل حالاتي البدنية

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رونالدو بعد الهاتريك: لم أكن في أفضل حالاتي البدنية رونالدو بعد الهاتريك: لم أكن في أفضل حالاتي البدنية

لشبونة (إفي): أعرب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن سعادته بتألقه مع منتخب بلاده أمام أيرلندا الشمالية في إطار التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم بالبرازيل 2014.

وقال رونالدو، في تصريحات صحفية عقب اللقاء الذي أقيم الجمعة، "لقد كان تسجيل ثلاثة أهداف أمرا رائعا، للمرة الأولى مع الوطني. انه حدث تاريخي ويحمل نكهة خاصة بالنسبة لي، أنا سعيد للغاية".

وحول تجاوز أوزيبيو وصيف قائمة هدافي المنتخب البرتغالي أوضح "انه أمر كان سيحدث آجلا أم عاجلا، ولكن تجاوزه شرف لي، انه أحد أكبر لاعبي الكرة في البرتغال، انه شرف لي أن أتجاوزه".

وبعد الهاتريك الذي سجله كريستيانو في مرمى أيرلندا الشمالية والذي منح منتخب بلاده الفوز بنتيجة (4-2)، ارتفع رصيد أهداف نجم ريال مدريد مع البرتغال إلى 43 هدفا، متفوقا على أوزيبيو (41) ومقلصا الفارق مع باوليتا (47) الهداف التاريخي.

وحول حالته البدنية قال "لم أتمكن من التدرب مع الفريق حتى الخميس. لست في أفضل حالاتي، ولكنني أقدم أفضل ما لدي مع المنتخب".

وحول مجريات اللقاء علق "لقد واجهنا صعوبات في الشوط الأول. طرد (هيلدر) بوشتيجا كان مبالغا فيه"، مضيفا "في الاستراحة أخبرنا المدرب بأن تغيير الأمور ممكنا" من خلال "الإيمان" والعمل الجماعي.

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