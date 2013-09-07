مدرب فنلندا: جوهر المنتخب الإسباني حسم اللقاء

هلنسكي، (إفي): قال المدير الفني للمنتخب الفنلندي لكرة القدم ميكسو باتيلاينين إن "جوهر" المنتخب الإسباني حسم نتيجة اللقاء الذي جمع بينهما في اطار التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم بالبرازيل 2014 ، وانتهى لصالح الماتادور بهدفين نظيفين.

وأعرب باتيلاينين، في مؤتمر صحفي عقب اللقاء الذي أقيم الجمعة، عن احباطه إزاء النتيجة، الا أنه راض عن المستوى الذي قدمه الفريق، مشيرا "لقد سنحت لنا فرصتان جيدتان للتسجيل قبل الهدف الأول لإسبانيا. من المؤسف أننا لم نستغلهما".

وأوضح "بعد ذلك، ظهر جوهر المنتخب الإسباني، ولذا حققوا الفوز".

وأثنى على اثنين من لاعبي المنتخب الإسباني، جوردي ألبا صاحب الهدف الأول وأندريس إنييستا، قائلا "إسبانيا كانت تتقدم بقوة عبر الجانب الأيسر بشكل يفوق الأيمن بفضل ألبا" الذي لعب هو وإنيستا "دورا حاسما" في اللقاء.

وأضاف "نحن لعبنا بسعادة أكبر وصنعنا مزيدا من الفرص مقارنة بلقاء الذهاب في خيخون، ولكن هناك دافعنا بشكل أفضل وحصلنا على نقطة".

وبهذا الفوز تحتل إسبانيا المركز الأول في المجموعة التاسعة برصيد 14 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن فرنسا صاحبة الوصافة، وتليهما فنلندا ثالثة برصيد ست نقاط، ثم جورجيا بخمس نقاط في المركز الرابع.