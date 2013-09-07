بالصور.. إتمام الصلح بن عائلتي أبو غدير واللدغة بأسيوط برعاية المحافظ

أنهت لجنة المصالحات بمحافظة أسيوط الصلح بين عائلتي أبو غدير واللدغة بقرية الواسطى التابعة لمركز الفتح برعاية اللواء ابراهيم حماد محافظ أسيوط واللواء أبو القاسم أبو ضيف مدير أمن أسيوط ،وحضر الصلح الذى اقيم بديوان عام محافظة اسيوط المهندس سليمان قناوى سكرتير عام مساعد المحافظة والشيخ محمد العجمى رئيس لجنة المصالحات ومجدي كريم عضو اللجنة والشيخ احمد حسنى نائب أمين عام حزب النور.

وأكد اللواء إبراهيم حماد فى كلمته التى ألقاها خلال إتمام المصالحة أننا بتكاتف كل فئات المجتمع وأطيافه وتعاون كافة الجهات المعنية بأمن وأمان المواطن قادرون على التصدى لجميع أشكال العنف و الخروج عن القانون مشيرا إلى أن عمق وترابط فئات المجتمع الاسيوطى وسعىه الدائم إلى نبذ العنف وترك الخلافات ميز محافظة أسيوط عن باقى محافظات الصعيد .

كما أشار محافظ أسيوط إلى سعى القيادة التنفيذية بالمحافظة إلى حل مشاكل المواطنين والوقوف عليها وأضاف اللواء ابوالقاسم ابوضيف مدير أمن اسيوط أن القيادة الامنية تسعى إلى مواجهة العنف وطرق كل أبواب الصلح بين العائلات لانه السبيل الوحيد للاستقرار وانتشار الامن فى كافة ربوع المحافظة .

واشار الشيخ محمد العجمى رئيس لجنة المصالحات بالمحافظة الى استجابة افراد العائلتين الى مبادرة الصلح ونبذ العنف وشبههم بانهم جسدين بروح واحدة.

وقال مجدي كريم عضو لجنة المصالحات أن لجنة فض المنازعات بالتعاون مع القيادات الامنية بالمحافظة نجحت فى عقد الصلح وانهاء الخصومة الثأرية بين عائلتى “اللدغة وابوغدير ” والتى ترجع احداثها الى خلافات نشأت بين الطرفين منذ 10 سنوات وسجلت وقائعها فى محضر رقم 4 لسنة 2000 م وواقعة المحضر رقم 2473إداري مركز الفتح لسنة2013م على خلفية مشاجرة ادت الى مقتل احد افراد عائلة ابو غدير واصابة اخر وتم سجن القاتل عشر سنوات وتجددت الخصومه خلال الايام الماضية واصيب احد افراد عائلة اللدغة وقد انتهت اجراءات الصلح.