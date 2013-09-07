العثور على 3 جثث لربة منزل ونجليها مذبوحين داخل منزلهم بالمنوفية‎

تلقى اللواء “سعيد أبو حمد” مدير أمن المنوفية، إخطارًا من اللواء “مجدى سابق” حكمدار المنوفية، يفيد بالعثور على 3 جثث مذبوحين، و إصابة سيدة بطعنات بمنزل بقرية الكتامية بمركز الباجور، بالإنتقال والمعاينة تبين ان الجثث لكل من “منيرة احمدمتولى” 68 سنة ربة منزل، مسجاة على وجهها بحجرة ملحقة بمنزلها وبها جرح ذبحى بالرقبة وجرح طعنى آخر بالظهر، و جثتى نجليها “أشرف محمود زيان” وشقيقه “محمد” وبهما جروح قطعية بالوجه والرأس والرقبة واصابة زوجة الأول “هناء صلاح إبراهيم” 20 سنة بجرحان قطعيان بالجبهة أعلى العين اليسرى.

تم نقل الجثث و المصابين الى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة و باشرت النيابة التحقيق.

و صرح مصدر أمنى بمديرية امن المنوفيه انه تم تشكيل فريق بحث برئاسة العميد “جمال شكر” مدير المباحث الجنائية لكشف ملابسات الحادث وضبط الجناة.