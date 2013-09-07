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التنمية المحلية تدرس تعميم تجربة إنتاج الوقود الحيوي على محافظات الجمهورية

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التنمية المحلية تدرس تعميم تجربة إنتاج الوقود الحيوي على محافظات الجمهورية التنمية المحلية تدرس تعميم تجربة إنتاج الوقود الحيوي على محافظات الجمهورية

أعلنت وزارة التنمية المحلية أنها تدرس حاليا توقيع بروتوكول مع جهاز شئون البيئة لتعميم تجربة إنتاج الوقود الحيوى بكافة محافظات الجمهورية على أن يقوم جهاز شئون البيئة بتحمل 50% من تكلفة المشروع وتتحمل وزارة التنمية المحلية باقي التكلفة.

وقال اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية – فى تصريحات صحفية له اليوم السبت – إن دراسة تعميم التجربة تأتى بعد نجاح التجربة الرائدة التي نفذتها الوزارة بالتعاون مع جهاز شئون البيئة في إقامة 950 وحدة منزلية لتوليد الغاز الحيوي (البيوجاز) بمحافظتي الفيوم وأسيوط .

وأشار إلى أنه يجرى حاليا على قدم وساق الإعداد لتوقيع البروتوكول بين جهاز بناء وتنمية القرية التابع للوزارة وجهاز شئون البيئة .. لافتا إلى أن تكنولوجيا البيوجاز تقوم على إعادة استخدام المخلفات العضوية ومخلفات المحاصيل الزراعية كقش الأرز وتبن القمح وحطب الذرة وغيرها بطريقة اقتصادية وآمنة صحياً لإنتاج طاقة جديدة تعمل كبديل للطاقة التقليدية علاوة على منع تكون السحابة السوداء وتوفير البوتاجاز مع إنتاج سماد عضوي جيد وحماية البيئة من التلوث.

وأضاف لبيب أنه تم تنفيذ وحدات منزلية لإنتاج غاز البيوجاز في 3 محافظات هي المنيا وجنوب سيناء والدقهلية كتقييم للمشروع ، مشيرا إلى أن المشروع يهدف إلي توفير استخدام الطاقة والحفاظ علي البيئة المصرية من خلال تنفيذ أنشطة المشروع والتي تهدف إلي إزالة العوائق الفنية والمؤسسية والمالية والتسويقية مع التوسع في استخدام الطاقة الحيوية لتحقيق التنمية الريفية المستدامة في والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري نتيجة استخدام الوقود الحفري .

من جانبه ، أكد المهندس مصطفي عبد الفتاح رئيس جهاز بناء وتنمية القرية المصرية علي أهمية مشروع الغاز الحيوي (البيوجاز) للتنمية الريفية المستدامة في ظل سعي الجهاز للنهوض بالقرى المصرية ، لافتا إلي أن الجهاز سيقوم بالترويج لفكرة استخدام الغاز الحيوي بالمنازل وتعريف المواطنين بالمنحة التي يقدمها المشروع ومعايير الاقتراض من صندوق التنمية المحلية التابع للجهاز واستيفاء طلبات الرغبة في تركيب وحدات الغاز الحيوي بمحافظتي أسيوط والفيوم.

وقال عبدالفتاح إنه سيتم تشكيل لجنة متابعة من جهاز شئون البيئة وجهاز بناء وتنمية القرية لمتابعة تقدم العمل وسبل تقديم المعونة الفنية وإزالة أية معوقات أو صعوبات تعترض سير العمل بالمحافظتين وتقديم تقرير شهري بالإنجازات بالمشروع خلال فترة التنفيذ .

يذكر أن فوائد وحدات البيوجاز عديدة ولعل أبرزها إنتاج الغاز كبديل لمصادر الطاقة التقليدية، وإنتاج السماد العضوي من الرواسب المتخمرة، واستخدام الرواسب المتخمرة كإضافات للأعلاف حيث تحتوي هذه على غالبية العناصر المعدنية التي تحتاجها الحيوانات.

كما يحقق المشروع الاكتفاء الذاتي من البيوجاز مما يعني توفير قيمة الدعم المقدرة بـ 20 مليار جنيه سنويا وتوفير مخصصات استيراد البوتاجاز من الخارج، وتوفير تكاليف نقل وتوزيع 36 مليون أنبوبة بوتاجاز شهريا ، وتوفير تكاليف الغاز للمنازل والسولار وبالتالي رفع مستوي المعيشة للمستفيدين، إضافة إلى توفير دخل يُمَكِّن المستفيد من زيادة إنتاجه باستخدام أسطح المنازل وبيعه في ظل منظومة توزيع مجزية بلا دعم، واعتمادا علي عمليات التعبئة والتوزيع غير المكلفة .

أ.ش.أ

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