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رفض دعوي تعويض بمليون جنيه ضد شركة حلوان لتداول الأوراق المالية

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رفض دعوي تعويض بمليون جنيه ضد شركة حلوان لتداول الأوراق المالية رفض دعوي تعويض بمليون جنيه ضد شركة حلوان لتداول الأوراق المالية

قضت الدائرة السادسة مدني بالمحكمة الاقتصادية برفض دعوي تعويض بمليون جنية مقامة من رجل أعمال ضد العضو المنتدب لشركة حلوان لتداول الأوراق المالية .

صدر القرار برئاسة المستشارة غادة عبد الناصر وعضوية المستشارين راشد عبد المنعم وأحمد حسني وأمانة سر إبراهيم عبد العزيز .

قالت عريضة الدعوي ان  ” إبراهيم . ر”  المدعي قد اتفق مع العضو المنتدب لشركة حلوان لتداول الأوراق بإنشاء فرع للشركة بشبين الكوم على نفقته الخاصة مقابل إبرام عقد مشاركة مع الشركة التى يمثلها المدعي وتم تعينه نائب لمدير الشركة ،إلا ان المدعي فوجئ بتحرير محضر ضده رقم 6248 لسنة 2010 واتهامه بالاستيلاء على اموال الشركة وتم حبسه احتياطيا .

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