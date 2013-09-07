دليلك لاختيار الجينز المناسب

يعتبر سروال الجينز من القطع الأساسية في خزانة كل امرأة. فعلى اختلاف الأنماط التي تفضلينها، ليس هناك غناً عن جينز عصري ترتدينه في إطلالاتك اليومية العادية. إلا أن الجينز زيّ حساس جداً، يصعب عليك اختيار القصة التي تعجبك إن لم تكن مناسبة لشكل جسمك. في ما يأتي دليل يساعدك في اختيار الجينز المناسبك لك:

1- إذا كانت ساقاك قصيرتين: ننصحك بتجنب الجينز الذي يصل الى الكاحلين لأنه سيظهرهما أقصر مما هما عليه في الواقع. واختاري الجينز الطويل الذي يصل الى كعب الأرجل، والجينز ذا القصة الضيقة من الأعلى الى الأسفل.

2- إذا كانت ساقاك طويلتين: ننصحك بالابتعاد عن الجينز الذي يصل الى منتصف الساق، واختاري الجينز الطويل فهو يسلط الضوء على جمال ساقيك.

3- إذا كانت أردافك مكتنزة: تجنبي سراويل الجينز الضيقة لأنها تظهر عيوب جسمك بدلاً من إخفائها. واختاري السراويل الواسعة من الأسفل إذا أنها تجعل جسمك يبدو متناسقًا ونحيلاً.

4- إذا كانت مؤخرتك مسطّحة، اختاري جينز بقصة ضيقة ومزودة بجيوب من الخلف لأنها تجعل المؤخرة تبدو مستديرة.

5- إذا كان جسمك ممتلئاً: ابتعدي عن الجينز ذي الخصر المنخفض فهو يبرز منطقة البطن، واختاري الجينزات ذات الخصر العالي والقصة الكلاسيكية وكذلك الألوان الداكنة.

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