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تحرك مشترك بين الخرطوم وجوبا لإعفاء الديون الخارجية للبلدين

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تحرك مشترك بين الخرطوم وجوبا لإعفاء الديون الخارجية للبلدين تحرك مشترك بين الخرطوم وجوبا لإعفاء الديون الخارجية للبلدين

أكدت وزارة الخارجية السودانية أن الآلية الأفريقية رفيعة المستوى برئاسة ثابو مبيكى، أعدت خطابا للنوايا وخطة ثلاثية مشتركة بين الوساطة الأفريقية ودولتى السودان وجنوب السودان، للتحرك لإعفاء الديون الخارجية للبلدين، والتى تتجاوز الأربعين مليار دولار، والعمل كذلك على استقطاب الدعم اللازم للتنمية، وسد العجز فى الاقتصاد السودانى، الذى عانى نتيجة تذبذب تدفق النفط.

وكشفت الخارجية السودانية - وفقا لصحيفة (اليوم التالى) الصادرة بالخرطوم اليوم السبت، عن إن هذا الخطاب تم عرضه على الرئيسين البشير وسلفاكير للتوقيع عليه، لعرضه فى اجتماع ثلاثى سيعقد فى واشنطن خلال الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل.

وأشارت إلى أن ذلك يأتى فى إطار خطة خارجية تبناها السودان وجنوب السودان، فى أعقاب زيارة سلفاكير ميارديت الأخيرة للخرطوم، تشمل التحرك لدى كافة الدول الدائنة، مؤسسات التمويل الدولية الدائنة، والدول التى لديها ارتباط بصندوق النقد الدولى.
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