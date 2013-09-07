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وزير خارجية ليبيا: سأقاضى حزب الإخوان فى الاتهامات التى وجهها لوزارتى

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وزير خارجية ليبيا: سأقاضى حزب الإخوان فى الاتهامات التى وجهها لوزارتى وزير خارجية ليبيا: سأقاضى حزب الإخوان فى الاتهامات التى وجهها لوزارتى

قال وزير الخارجية والتعاون الدولى بالحكومة الليبية المؤقتة، محمد عبد العزيز، إنه سيلجأ إلى القضاء فيما يتعلق بالاتهامات التى وجهها له حزب العدالة والبناء خلال بيان أصدره حول زيارته الأخيرة لمصر، بشأن إثقال وزارته بملفات الفساد واستنزافها للمال العام.

وذكر موقع "أخبار ليبيا مباشر" الإلكترونى اليوم السبت نقلا عن زيدان - خلال مؤتمر صحفى عقده أمس - أنه غادر إلى لسببين أولهما ترؤس اجتماع خاص بوزراء خارجية اتحاد المغرب العربى بغرض تنسيق المواقف السياسية لدول الاتحاد فى المواضيع المطروحة على جدول أعمال الجامعة العربية.

وأضاف أن سبب زيارته الثانى لمصر ما تقتضيه الإجراءات لاستلام رئاسة مجلس الجامعة من مصر فيما يتعلق بلقائه بنظيره المصرى الذى سلمه الملفات، وبحث معه العلاقات الثنائية التى تربط بين ليبيا ومصر.

وأكد عبد العزيز أن المُباحثات التى أجراها مع المسئولين المصريين كانت على أساس أن مصر دولة عربية لها ثقلها فى المنطقة بغض النظر عن من يحكمها، لافتا إلى أنه زار مصر أيام حكم النظام الأسبق قبل أن يزورها الأيام الماضية بحكومتها الجديدة وهى تمارس تحولا ديمقراطيا سلسا استجابة لتطلعات الشعب المصرى.

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مصر 365

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