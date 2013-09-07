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«عجاج» ينفى طرده من فرح بسبب «تسلم الأيادى»

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«عجاج» ينفى طرده من فرح بسبب «تسلم الأيادى» «عجاج» ينفى طرده من فرح بسبب «تسلم الأيادى»

كتب : هشام أمين السبت 07-09-2013 09:57

أكد المطرب خالد عجاج أن عدداً من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى، رفضوا قيامه بغناء أغنية «تسلم الأيادى»، أثناء حضوره أحد الأفراح فى محافظة مرسى مطروح، الأمر الذى كاد أن يتسبب فى مشكلة بين المعازيم.

وقال خالد عجاج فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»: كنت معزوما على فرح أحد الأصدقاء فى محافظة مرسى مطروح، وطلب منى بعض الحضور تقديم بعض الأغنيات مجاملة لصديقى العريس، فوافقت على الفور، وقدمت عددا منها، وبناء على طلب بعض المعازيم غنيت أغنية «تسلم الأيادى»، التى شاركت فى غنائها مع بعض المطربين الآخرين، تكريماً للقوات المسلحة المصرية، فاعترض بعض الحضور من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى، وكان عددهم يُقدر بالقليل، على تقديمى لهذه الأغنية، فتوقفت عن غنائها على الفور حتى لا أفسد فرح صديقى، وأتسبب فى مشكلة لا يريدها أحد، وانتهى الأمر عند هذا الحد.

ونفى خالد عجاج أيضاً ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين، خبر طرده من حفل الزفاف، من قبل أنصار المعزول محمد مرسى فى محافظة مرسى مطروح، المعروفة بأنها من أكبر محافظات جمهورية العربية التى تناصر جماعة الإخوان المسلمين.

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