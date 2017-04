جاك نيكلسون ينفي اعتزاله التمثيل أو إصابته بمرض "ألزهايمر"

كتب : إنجي رأفت السبت 07-09-2013 10:46

نفى النجم الأمريكي جاك نيكلسون ما تردد مؤخرًا حول نيته اعتزال التمثيل في هوليوود بسبب إصابته بمرض ألزهايمر.

وأكدت الإعلامية الأمريكية ماريا شريفر مراسلة شبكة NBC، أن خبر اعتزال نيكلسون غير صحيح، وأنه بصحة جيدة جدًا ولا يعاني من فقدان الذاكرة.

جدير بالذكر أن آخر ظهور سينمائي للنجم الحاصل على جائزة الأوسكار 3 مرات، كان في فيلم "How Do You Know" عام 2010، أمام ريز ويذرسبون وأوين ويلسون، كما قدَّم نيكلسون جائزة أفضل فيلم في حفل الأوسكار الماضي مع السيدة الأولى في أمريكا ميشيل أوباما.