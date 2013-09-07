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انتقادات حادة لفيلم ناعومي واتس عن الأميرة ديانا

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انتقادات حادة لفيلم ناعومي واتس عن الأميرة ديانا انتقادات حادة لفيلم ناعومي واتس عن الأميرة ديانا

كتب : رويترز منذ 23 دقيقة

هاجم نقاد فيلم جديد يتناول علاقة الأميرة البريطانية الراحلة ديانا بطبيب باكستاني، ووصفوه بأنه تطفل على الحياة الشخصية وقارنوه بمسلسلات تلفزيونية قليلة التكلفة.

وتلعب ناعومي واتس الممثلة الأسترالية بريطانية المولد دور الأميرة حبيسة القفص الذهبي، ويلعب الممثل الإنجليزي نافين أندروز دور حسنات خان جراح القلب الذي يمنح الأميرة الحب الذي تتوق إليه في الفيلم الذي يحمل اسم (ديانا)، وكان عرض الافتتاح في لندن يوم الخميس الماضي.

وهاجمت الصحف الشعبية البريطانية، التي تتبعت كل تحركات ديانا منذ زواجها من الأمير تشارلز ولي العهد البريطاني في عام 1981 وطلاقهما ووفاتها في حادث سيارة في عام 1997، مخرج الفيلم الألماني أوليفر هيرشبيجل بعنف.

والفيلم مأخوذ عن كتاب (ديانا: حبها الأخير) الذي نشر في عام 2000 للكاتبة كيت سنيل ويركز على العامين الآخيرين في حياتها ويزعم أن الزوجة السابقة لولي العهد البريطاني كانت على علاقة سرية مع خان.

ويركز الفيلم على تصوير اللقاءات القصيرة بين الاثنين في المستشفيات والسيارات ومنزل خان وقصر كينجستون ويتخلله عرض لحملتها لمكافحة الألغام الأرضية واللقاء التلفزيوني الشهير الذي أجرته في عام 1995 وتحدث فيه عن علاقتها مع الأمير تشارلز.

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