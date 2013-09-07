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فصائل فلسطينية تنظم عرضاً عسكرياً بشمال غزة

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فصائل فلسطينية تنظم عرضاً عسكرياً بشمال غزة فصائل فلسطينية تنظم عرضاً عسكرياً بشمال غزة

كتب : أمير وجدى ووكالات السبت 07-09-2013 10:40

انطلقت، صباح أمس، مسيرة عسكرية لعدد من الفصائل الفلسطينية فى شمال قطاع غزة. وقالت وكالة أنباء «الرأى» التابعة لـ«حماس»، إن «كتائب القسام وكتائب أبوعلى مصطفى وألوية الناصر وكتائب المجاهدين، شاركت فى العرض العسكرى، حيث طاف المئات من مسلحى الأجنحة العسكرية بالسيارات فى الشوارع الرئيسية، رافعين أنواعا مختلفة من الأسلحة، بحجة التأكيد على استعدادهم لصد أى عدوان إسرائيلى محتمل». وأضافت: «تخلل العرض كلمة موحدة للأجنحة العسكرية. وكانت كتائب القسام دعت، أمس الأول، وسائل الإعلام لتغطية العرض العسكرى. وكانت كتائب القسام -الجناح العسكرى لـ«حماس»- نظمت عروضا عسكرية متتالية فى مختلف مدن القطاع، من بينها مدينة «رفح» الفلسطينية بالقرب من الحدود المصرية. وأجرت وكالة أنباء «الرأى» استطلاعا، يتساءل عن إمكانية أن يشن الجيش المصرى هجوما على قطاع غزة، وكانت النتيجة أن قال 45% من عينة الاستطلاع، إنهم يتوقعون أن يقوم الجيش المصرى بهذا الهجوم فعليا.

وفى سياق متصل، دعا المجلس الثورى لحركة «فتح» الفلسطينية، حركة «حماس» إلى وقف تدخلاتها بالشأن المصرى، وعدم الزج بالشعب الفلسطينى بالوضع الداخلى للدول العربية على خلفية الولاء لتنظيم الإخوان. وقال المجلس، فى بيانه الصادر عن دورته العادية الثانية عشرة أمس الأول «إن إرادة الشعب المصرى تجلت من جديد فى أضخم تجمع بشرى تاريخى فى ثورة 30 يونيو. نثق بقدرة مكونات المجتمع السياسى المصرى على الحوار لتنفيذ خارطة المستقبل، رافضا أى حلول انتقالية أو مؤقتة للدولة الفلسطينية، ومنها الدولة ذات الحدود المؤقتة، أو ما سماها «دولة غزة الموسعة» على حساب أراضى سيناء المصرية، مؤكدا إدانته «كل من تساوق أو يتساوق مع أى من تلك الحلول»، داعياً «حماس» لإعلان رفضها لذلك.

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