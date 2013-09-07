رئيس مركز القدس الدولي: إسرائيل قررت منعي من دخول القدس 88 عاما

كتب : أ ش أ منذ 4 دقائق

استنكر الدكتور حسن خاطر، رئيس مركز القدس الدولي والأمين العام السابق للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، سياسة الإبعاد التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلية بحق الفلسطينيين المدافعين عن القدس والمسجد الأقصى المبارك.

وقال خاطر، الذي يقيم حاليا في رام الله، اليوم، "إن سلطات الاحتلال منعتني شخصيا من دخول القدس لمدة 88 عاما"، وسخر قائلا "أعطنى عمرا ..هل سأعيش كل هذه المدة".

وطالت قرارات الإبعاد التي تصدرها سلطات الاحتلال رموزا دينية ووطنية وقيادات سياسية وموظفين في دائرة الأوقاف الإسلامية ودعاة وخطباء مساجد من أهل القدس والداخل الفلسطيني من بينهم الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني والدكتور عكرمة صبري خطيب الأقصى رئيس الهيئة الإسلامية العليا وحاتم عبد القادر مسئول ملف القدس في حركة فتح وعلي أبو شيخه مستشار الحركة الإسلامية لشؤون القدس والأقصى.

كما ضمت قائمة المبعدين العشرات من حراس وسدنة المسجد الأقصى وفتية وشبان من البلدةالقديمة كانوا قد أفشلوا برباطهم في الأقصى محاولات المستوطنين لاقتحامه وأداء صلوات جماعية.

ووصف الدكتور حسن خاطر قرارات الإبعاد الإسرائيلية لحماة القدس والأقصى بـ"التعسفية والعنصرية"، مؤكدا أنها لا تخضع لمنطق أو قانون وإنما تخضع لحسابات القوة الاحتلالية.

وقال خاطر "هذه العقوبة اللاإنسانية وغير القانونية تستهدف كل المدافعين عن القدس والمسجد الأقصى، وكل من يفضح جرائم الاحتلال وقطعان مستوطنية في المدينة المقدسة".