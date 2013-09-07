مظاهرة بنيويورك احتجاجًا على أحداث العنف في مصر

أميركيون رفعوا إشارة "رابعة" تأييدًا للمظاهرة

كتب : الأناضول منذ 21 دقيقة

نظم محتجون مظاهرة أمام السفارة المصرية، قرب المقر العام للأمم المتحدة في نيويورك، أمس، مناهضةً لوزير الدفاع المصري، "عبد الفتاح السيسي"، وما اسموه العنف ضد المتظاهرين في مصر.

وأطلق المتظاهرون، الذين كان معظمهم من النساء والأطفال، هتافات مناوئة للسيسي، ومستنكرة لمواقف الرئيس الأميريكي، "باراك أوباما"، ووزير خارجيته، "جون كيري".

واعتبر المتظاهرون الموقف التركي من تطورات الوضع في مصر إيجابيًّا، ورفعوا لافتات ألصقوا عليها صور رئيس الوزراء التركي "رجب طيب أردوغان".

ولوحظ أن بعض الأميريكيين، المارين في الشارع الذي نظمت المظاهرة فيه، أبدوا تأييدهم للمحتجين من خلال رفع إشارة "رابعة"، فيما التقط آخرون صورًا للمظاهرة، واتخذت الشرطة في نيويورك تدابير أمنية واسعة طوال المظاهرة.