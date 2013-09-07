منزل Pamela Anderson صديق للبيئة

Pamela Anderson عارضة أزياء وممثلة ذات الأصول الكنديّة، شاركت في عدد من الأفلام والمسلسلات التلفزيونيّة.

"سيدتي نت" يجول في داخل منزلها الذي يقع على شواطئ "ماليبو" بولاية "كاليفورنيا"، والذي عرضته مؤخّراً للبيع مقابل 7.75 مليون دولار أمريكيّ.

يتّسم هذا المنزل الخشب بالبساطة والحداثة، كما أنّه صديق للبيئة، ويمتدّ على مساحة 2,700 قدم مربع، وهو مؤلّف من طبقتين، ويضمّ 3 غرف نوم وحوضاً للسباحة، بالإضافة إلى غرفة "ساونا".وتحتضن الطبقة السفليّة منه غرفاً مفتوحة على بعضها، فيغطّي "الباركيه" أرضيّة المطبخ الذي يفتقر إلى الخزائن، إلا أنّه مزوّد بأحدث القطع الإلكترونيّة.وتلفت طاولة ذات سطح مصنوع من الرّخام، بالإضافة إلى 4 كراسٍ خشبيّة.

وتخيّم البساطة على غرفة المعيشة التي تتألف من أريكة ومقعدين وطاولة كبيرة، يُغطّيها القماش الأبيض. وقد خصّصت المالكة رفّاً، وضعت عليه عدداً من الأفلام، وتعلوه شاشة التلفاز المثبتة إلى الحائط.

وتبدو الجلسة البسيطة التي تضمّ مقعدين قبالة الواجهة المطلّة على الحديقة، بالإضافة إلى طاولة بيضاء تجتمع عليها المالكة مع أفراد عائلتها، هادئة، تتخلّلها آلة بيانو ضخمة.

وتتكشّف الطبقة العلوية عن غرفة النوم الرئيسة المزدانة بسرير أبيض محمّل بأربعة أعمدة يتموضع قبالة الشرفة، لتستلقي المالكة عليه وتنعم بالاسترخاء، وإلى جانبه طاولة تحمل بعض التحف والكتب.وتشرف هذ الغرفة على الحمام الرئيس الفسيح الذي يضمّ حوض استحمام صغير مصنوع من الرخام الأبيض، بالإضافة إلى حوض غسل ضخم، ويجاوره زوج من "الأباجورات" لإضفاء إنارة خفيفة على المكان.

ويتوسّط الحديقة التي تحيط بالمنزل حوض سباحة ضخم، تحوطه مقاعد تستلقي على أحدها المالكة لتستمتع بأشعة الشمس.

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