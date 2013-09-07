من هي "ملكة جمال السيّارات الأمريكيّة الرياضيّة"؟

بيروت ـ سيدتي نت

في حدث رياضيّ ـ جماليّ هو الأوّل من نوعه في لبنان والشرق الأوسط، تمّ تنظيم حفل انتخاب "ملكة جمال السيارات الأمريكيّة الرياضيّة" في منطقة "اللويزة" شمال لبنان، بالتعاون مع صاحبة وكالة "نتاليز إيجنسي" السيّدة ناتالي فضل الله.

ويهدف هذا الحفل الذي تولّى تنظيمه صاحب شركة "exclusive" السيد نبيل مصطفى، إلى انتخاب أجمل فتاة وتتويجها ملكة جمال السيّارات الرياضيّة الأمريكيّة. وبالنسبة إلى الفتيات اللواتي شاركن فيها، فهنّ عارضات أزياء عالميّات، يعملن في وكالة "نتاليز إيجنسي"، وقد فازت باللقب العارضة "باربارا". كما شاركت في هذه الحفل نحو 700 سيّارة رياضيّة أمريكيّة، بعضها قديم وبعضها الآخر حديث الطراز.

ولأنّ الفتاة الجميلة بحاجة إلى سيّارة تليق بها، جاء هذا الحدث ليجمع بين الجمال والمحرّكات، مع عرض للطيّارات الإلكترونيّة.

شاهدي أيضاً:

إجازتك في روما على طريقة إليسا