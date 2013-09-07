تعاملاتك المالية أسهل عبر الإنترنت

قد تسألين عمّا إذا كانت شبكة الإنترنت آمنة لتبادل النقود؟

وتحمل الإجابة عن السؤال سالف الذكر التالي:"هذه الطريقة لا تقلّ خطراً عن التعاملات المالية التي تتمّ بواسطة المصرف، إذ يُمكن أن يحدث خطأ بفعل الموظّف، إذا أساء كتابة رقم حسابك".

موقع "سيدتي نت" يُطلعك على كيفيّة إجراء التعاملات المالية عبر الإنترنت، ويقدّم لك بعض النصائح لحماية أموالك من السرقة.

إنّ الإنترنت تُسهّل عليك إتمام التعاملات الماليّة، وتوفرّ وقتاً ثميناً لمن يعتمدها؛ فلست بحاجة للتنقّل والذهاب إلى المصرف لإرسال الحوالة. ولكن عليك الانتباه إلى وجود بعض المواقع التي تفتقد إلى خاصيّة الأمان، ما يؤدّي إلى حدوث السرقة والنصب. فإذا كنت تريدين التعامل من خلال الإنترنت، فعليك أن تتقني اللغة الإنجليزيّة، لأنّ أغلبيّة المواقع تعتمد هذه اللغة.

ويعدّ موقعا Payoneer وموقع Money bookers من أهمّ المواقع التي تقدّم خدمة إرسال واستلام الأموال عبر الإنترنت.

ولحماية أموالك من السرقة:

-احرصي على التأكد من هويّة الموقع الذي ستتعاملين معه.

-قومي بعمليّات الدفع عبر جهازك الخاصّ.

-لا تُدلي بمعلومات سريّة عن حسابك إلى أيّ شخص كان عبر البريد الإلكترونيّ.

-زوّدي جهازك ببرنامج يحمي من سرقة رقم حسابك الشخصيّ؛ وذلك تفادياً لحدوث أيّ نوع من السّرقة.