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تونى بلير يؤيد ما قامت به القوات المسلحة في مصر

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تونى بلير يؤيد ما قامت به القوات المسلحة في مصر تونى بلير يؤيد ما قامت به القوات المسلحة في مصر

أكد توني بلير رئيس وزراء بريطانيا الأسبق أنه يؤيد تماما ما قامت به القوات المسلحة المصرية في حفاظا على هويتها المنفتحة مقارنة بالرؤية المنغلقة التى كان يتبناها الاخوان المسلمون والمسار الذي كانوا ينون ان تنخرط مصر فيه.

وشدد بلير – في كلمة ألقاها أمام قمة زعماء الرأى العالمى التى عقدت فى طوكيو – على أنه خلافا لما يتبناه بعض الزعماء الأوروبيين فأنه يرى أن مافعلته القوات المسلحة كان أمر سليما ومطلوبا .

وذكر المكتب الاعلامى المصرى في طوكيو “أن بلير أعرب فى كلمته عن ثقته فى خارطة الطريق المصرية باعتبارها تمثل الطريق السليم للاصلاح فى مصر” .

وقد شارك في القمة السفير هشام بدر مساعد وزير الخارجية ، وممثلون عن اليابان وانجلترا والولايات المتحدة وايرلندا ، بالاضافة إلى حشد من الخبراء والمهتمين بالشأن العالمى .

وأضاف المكتب الاعلامى أن السفير هشام بدر استعرض التطورات الجارية في مصر وخارطة الطريق .

أ.ش.أ

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