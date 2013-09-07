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مصر للطيران تسضيف وفد سياحي وإعلامي ايطالي تنشيطًا للسياحة

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مصر للطيران تسضيف وفد سياحي وإعلامي ايطالي تنشيطًا للسياحة مصر للطيران تسضيف وفد سياحي وإعلامي ايطالي تنشيطًا للسياحة

 

قامت للطيران بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة بإستضافة مجموعة من الإعلاميين الذين يمثلون الصحف والقنوات التليفزيونية ومحطات الإذاعة ومجموعة من وكلاء شركات السياحة والسفر في إيطاليا لزيارة مدينة شرم الشيخ ومعالمها السياحية ، حيث يتركز حوالي 80% من حجم السياحة الإيطالية في منطقة البحر الأحمر وجنوب سيناء (شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم) .

وتأتى زيارة الوفد الإعلامي والسياحي الإيطالي لمصر في هذا التوقيت في إطار الجهود المبذولة لرفع حظر الإيطالية لسفر مواطنيها إلى مناطق الجذب السياحي في مصر وتقديم رسالة طمأنة من خلال الوفد الإيطالي إلى السياح الإيطاليين بأن منطقة شرم الشيخ والبحر الأحمر آمنه وترحب بعودة السياحة ، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها وزارة الطيران المدني برئاسة المهندس عبد العزيز فاضل وزير الطيران بالتعاون مع وزارة السياحة برئاسة الأستاذ هشام زعزوع لإستعادة حركة السفر والسياحة.

وصرح الطيار حسام كمال رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران “أن الشركة لا تألو جهداً في تشجيع السياحة إلى مصر وإستضافة الوفود الإعلامية والسياحية وبدعم من المهندس عبد العزيز فاضل وزير الطيران المدني، حيث تتكاتف الجهود لمواجهة انحسار حركة السياحة التي تعد من أهم روافد الإقتصاد المصري “.

من ناحية أخرى صرح عصام عزب مدير مصرللطيران في إيطاليا “بأن هناك علاقات تاريخية وإقتصادية وتجارية بين البلدين، كما أن مصر للطيران أكدت دورها الوطني في السوق الإيطالي بالتعاون مع المكتب السياحي لدعوة الإيطاليين لزيارة مصر.

وأضاف بأنه رغم إنحسار الحركة فإن مصر للطيران تنظم يومياً رحلتين من روما ورحلتين من ميلانو أي بمعدل 28 رحلة أسبوعياً تغذي خطوط ما بعد القاهرة في رحلات مصر للطيران إلى مدن الشرق الأقصى والشرق الأوسط وأفريقيا.”

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