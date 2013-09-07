أخبار عاجلة

حقائق عن مشروب نسكافيه -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة عن فوائد اليانسون -
زوجة الهضبة تطرده من «منزل لندن».. وتأجيل إعلان الطلاق -
بالصور.. اشتباك بين ''قاضي الحشيش'' وشريكه داخل القفص.. ووالد الفتاة ''هقتلك عيالك '' -
مخاوف من انتشار الملاريا بأسوان.. والصحة: الإجراءات مشددة -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
منسقة الوقفة الشعبية لمساندة السيسي بواشنطن: «النهاردة وقفة وبكرة العيد» -
«أسرة معاقة» للسيسي: «هنعيش إزاي بـ450 جنيه» -
ماهر فرغلي: مقتل أبو أنس الأنصاري ضربة قوية لـ«بيت المقدس» -
أطباء الهند يعلنون مفاجأة صادمة بشأن المصرية المصابة بالسمنة المفرطة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الجمال
  5. سيدتي

سنفرة الترمس لتثبيت المكياج

Google+ Print
سنفرة الترمس لتثبيت المكياج سنفرة الترمس لتثبيت المكياج

عند الذَّهاب إلى العمل أو الاستعداد لاستقبال الضيوف، قد تشعرين بأنَّك بحاجة إلى وضع القليل من مستحضرات التَّجميل حتى تزيدي من إشراقة وجهك، وتخفي ملامح التعب والإرهاق. ولكن إذا كنتِ تستعدِّين لمناسبة خاصَّة، فإنَّ القليل من مستحضرات التَّجميل لن يكون كافياً.

إقرئي أيضاً:5 أفكار مغربيّة لتفتيح المنطقة الحسَّاسة


فالتحضير لمناسبات قد يتطلَّب منكِ المزيد من التحضيرات الصباحيَّة، والتي تبدأ من العناية بالبشرة والشعر، وتنتهي بالمكياج الكامل.
ولتبدئي بوضع مكياجك المميَّز الخاص، "سيِّدتي نت" يقدِّم لكِ في ما يلي قناعَ سنفرة الترمس لتثبيت المكياج، حتى تتمتعي بمكياج ثابت وواضح طوال الليل:
المكوِّنات:
ترمس مطحون.
عسل.
لبن.
الطَّريقة:
1 .أحضري مقدار ملعقة من كلِّ من الترمس والعسل واللبن.
2.امزجي المكوِّنات جيداً.
3.وزّعي المكوِّنات على وجهك مع التدليك الخفيف بشكل دائريّ.
4.اتركي القناع على وجهك لمدَّة نصف ساعة.
5.اغسلي وجهك بالماء الفاتر.
6.مرري قطعة من الثلج على وجهك كله بشكل دائريّ.
7.ابدئي بتطبيق مكياجك.
وحتى يكتمل استعدادك لسهرتك الخاصَّة، قومي بتجهيز شعرك أيضاً عن طريق هذا القناع المميَّز الذي يعمل على ترطيب الشَّعر وتنعيمه.

المكوِّنات:
• زيت زيتون
الطَّريقة:
1.سخِّني نصف زجاجة صغيرة من زيت الزَّيتون، وأبقي درجة حرارته محتملة.
2.بللي أطراف أصابعك بالزَّيت، وابدئي بتدليك فروة رأسك به.
3.افعلي ذلك في أجزاء شعرك كلها حتى يتغلغل الزَّيت في جميع أجزاء فروة الرأس.
4.قومي بوضع باقي الزَّيت على أطراف شعرك.
5.غطِّي شعرك بمنشفة ساخنة لمدَّة نصف ساعة.
6.اغسلي شعرك جيداً بالماء الفاتر.

تابعي :

5 خطوات لتتخلّصي من حب الشَّباب

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي