عند الذَّهاب إلى العمل أو الاستعداد لاستقبال الضيوف، قد تشعرين بأنَّك بحاجة إلى وضع القليل من مستحضرات التَّجميل حتى تزيدي من إشراقة وجهك، وتخفي ملامح التعب والإرهاق. ولكن إذا كنتِ تستعدِّين لمناسبة خاصَّة، فإنَّ القليل من مستحضرات التَّجميل لن يكون كافياً.

إقرئي أيضاً:5 أفكار مغربيّة لتفتيح المنطقة الحسَّاسة



فالتحضير لمناسبات قد يتطلَّب منكِ المزيد من التحضيرات الصباحيَّة، والتي تبدأ من العناية بالبشرة والشعر، وتنتهي بالمكياج الكامل.

ولتبدئي بوضع مكياجك المميَّز الخاص، "سيِّدتي نت" يقدِّم لكِ في ما يلي قناعَ سنفرة الترمس لتثبيت المكياج، حتى تتمتعي بمكياج ثابت وواضح طوال الليل:

المكوِّنات:

ترمس مطحون.

عسل.

لبن.

الطَّريقة:

1 .أحضري مقدار ملعقة من كلِّ من الترمس والعسل واللبن.

2.امزجي المكوِّنات جيداً.

3.وزّعي المكوِّنات على وجهك مع التدليك الخفيف بشكل دائريّ.

4.اتركي القناع على وجهك لمدَّة نصف ساعة.

5.اغسلي وجهك بالماء الفاتر.

6.مرري قطعة من الثلج على وجهك كله بشكل دائريّ.

7.ابدئي بتطبيق مكياجك.

وحتى يكتمل استعدادك لسهرتك الخاصَّة، قومي بتجهيز شعرك أيضاً عن طريق هذا القناع المميَّز الذي يعمل على ترطيب الشَّعر وتنعيمه.

المكوِّنات:

• زيت زيتون

الطَّريقة:

1.سخِّني نصف زجاجة صغيرة من زيت الزَّيتون، وأبقي درجة حرارته محتملة.

2.بللي أطراف أصابعك بالزَّيت، وابدئي بتدليك فروة رأسك به.

3.افعلي ذلك في أجزاء شعرك كلها حتى يتغلغل الزَّيت في جميع أجزاء فروة الرأس.

4.قومي بوضع باقي الزَّيت على أطراف شعرك.

5.غطِّي شعرك بمنشفة ساخنة لمدَّة نصف ساعة.

6.اغسلي شعرك جيداً بالماء الفاتر.

تابعي :

5 خطوات لتتخلّصي من حب الشَّباب