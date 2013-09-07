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نصيحة خبيرة تجميل عالميّة لشفاه طاغية الأنوثة

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نصيحة خبيرة تجميل عالميّة لشفاه طاغية الأنوثة نصيحة خبيرة تجميل عالميّة لشفاه طاغية الأنوثة

تنصح خبيرة التجميل الألمانيَّة بياتريكس إيزابيل بتكبير مظهر الشِّفاه، عن طريق بعض الحيل البسيطة التي قد تساعدك في الحصول على شفاه جذَّابة ومثيرة، وذلك بواسطة قلم تحديد الشِّفاه.
وللقيام بهذه الحيلة البسيطة، تقول إيزابيل: "قومي باستخدام قلم تحديد الشِّفاه الملوَّن، وحدّدي به الجزء الداخليّ من الشِّفاه، عن طريق رسم خط بسمك القلم على حدود الشِّفاه لتحديد معالمها وإبرازها، ويمكنكِ بعد ذلك البدء بوضع طبقة من أحمر الشِّفاه المفضَّل لديكِ، وكخطوة أخيرة، ضعي طبقة من ملمِّع الشِّفاه لمظهر أكثر امتلاءً".

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سيدتي