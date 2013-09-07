بالفيديو .. حافلة ميسي تجذب العالم في إعلان مبهر للعبة FiFa 2014

كشفت شركة EAsports عن الإعلان الدعائي للعبة FiFa 2014 المرتقب صدورها خلال أيام قليلة والذي جاء فيه الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة يقود حافلة تقطر نجوم العالم في اللعبة، وشعوب مختلفة.

وكان جاريث بيل نجم ريال مدريد المنضم حديثا ضمن صفوف الجمهور العريض الذي يقطره ميسي في حافلة كتب عليها "14" وهو اللوجو المرتقب للعبة الشهيرة.

وظهر أيضا ستيفان الشعراوي مهاجم ميلان والمكسيكي خافيير هيرنانديز شيشاريتو مهاجم مانشستر يونايتد.

وفكرة الإعلان تشير إلى أن اللعبة المنتظرة ستجمع كل شعوب العالم أمام الشاشة، والتي ظهر فيها الأصدقاء يلعبون بها، وأيضا العنصر النسائي كان حاضرا.

وينتظر أن تخرج النسخة التجريبية للعبة FiFa 2014 يوم 10 سبتمبر الجاري.

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