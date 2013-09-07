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المري يدعو موظفي «المنافذ» إلى تسهيل إجراءات المسافرين

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المري يدعو موظفي «المنافذ» إلى تسهيل إجراءات المسافرين المري يدعو موظفي «المنافذ» إلى تسهيل إجراءات المسافرين

دعا اللواء محمد أحمد المري، مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب دبي موظفي قطاع المنافذ الجوية والبرية إلى تسهيل الإجراءات بشأن المسافرين، مناشدا إياهم عدم التردد في تدوين الملاحظات وتقديم مقترحات من شأنها تطوير آلية العمل والتي تساهم في خدمة الدولة وتعزز من أمن الوطن.

جاء ذلك خلال لقائه الموظفين بقاعة اجتماعات "إقامة دبي" في مطار دبي الدولى ضمن مبادرة لقاء المستقبل الذي تنظمه الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب دبي.

وقال المري: يجب أن نكون متعاضدين ومتعاونين لتحقيق أهدافنا الوظيفية ولن نصل إلى ذلك الامتياز إلا عبر التوحد من خلال تنظيم فرق العمل لتحقيق جميع الأهداف المرجوة.

وأضاف:إن الجلسات مع الموظفين تشجعهم لبذل مزيد من الجهد والإخلاص وتعكس الإيجابية في عملهم اليومي وأرائهم التي تخدم الإدارة وتخدم العمل الحكومي، كما تحفز الموظف على أداء رسالته الوظيفية بكل ثقة وذلك عن طريق تنمية روح الإبداع.

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