مأسسة الاعمال الخيرية تكفل فاعلية اقوى للبر وتوجيه مصارفه

برع أهل الخير وأصحاب الايادي البيضاء في الامارات في ممارسة مختلف الأنشطة الخيرية والإنسانية، ووصل بهم الامر الى مأسسة وتقنين وتأطير الوسائل الادارية والفنية لخدمة عمل الخير وإخضاعه للحوكمة المؤسسية التي تكفل فاعلية اكبر واقوى لأداء الخير وتوجيه مصارفه بشكل دقيق ومتطور قي آن واحد.

ومن نماذج تطوير عمل الخير في البلاد تجربة رجل الاعمال المعروف ماجد الفطيم الذي نجح في مأسسة عمل الخير الذي يقدمه للإنسانية من خلال إنشاء " مؤسسة ماجد الفطيم الخيرية" برأسمال 150 مليون درهم وذلك بموجب المرسوم الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بصفته حاكماً لإمارة دبي في ديسمبر العام 2006، ومنذ ذلك الوقت تعمل المؤسسة على ادارة اعمال الخير انطلاقا من الشخصية المعنوية المستقلة والأهلية الكاملة للتصرف في حدود أغراضها وفقا للمرسوم.

ونفذت المؤسسة خلال العام الحالي مشاريع خيرية قيمتها 87 مليون درهم، توزعت بين الرعاية الصحية والإنماء والمير الرمضاني وإفطار الصائمين وتوزيع أموال الزكاة وبرامج التوعية الصحية، ويحرص رجل الخير الفطيم على ان تمارس المؤسسة مختلف الأنشطة الخيرية والإنسانية والثقافية أو ذات النفع العام في الدولة وخارجها، وانتهاز فرص المساهمة بإنشاء ودعم المساجد والمراكز الثقافية والإسلامية ومراكز البحوث الإسلامية والمؤسسات التي تهتم بتنمية الوعي بالتراث الإسلامي والحضارة الإسلامية ودورها في تطوير الحضارة الإنسانية.

ومن الانشطة التي يشرف عليها ايضا الخطط الخاصة بالإسهام في تأسيس ودعم المدارس ومعاهد التعليم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ومراكز البحث العلمي والمكتبات العامة وتوفير المنح الدراسية والبحثية للدارسين والباحثين ودعم جهود الترجمة والنشر والمساهمة كذلك في تأسيس ودعم المستشفيات والمراكز الطبية والمستوصفات ومراكز التأهيل وذلك وفقا لأغراض انشاء المؤسسة المحددة قانونا.

يدير المؤسسة ويشرف عليها مجلس أمناء، وتمتد اعمال الخير التي انجزتها المؤسسة الى الإسهام في تأسيس ودعم المشروعات السكنية ذات الطابع الخيري ودور الأيتام ومراكز حضانة الأطفال ودور العجزة والمعاقين والمشروعات التي تهدف إلى حماية البيئة والحفاظ عليها وإنشاء وتكريم العلماء والباحثين والمفكرين في مجالات العلم والفكر والآداب كافة.

ومن الانجازات التي حققتها المؤسسة مؤخرا التعاون مع مستشفى لطيفة لتمويل توسعة قسم العناية المركزة للأطفال (الخدج) حديثي الولادة بمستشفى لطيفة من خلال إضافة 16 سريراً بكلفة 24 مليون درهم، تسليم 30 فيلا كحي نموذجي للمواطنين في منطقة البدية في دبا الفجيرة ضمن برنامج الإسكان الذي تموله المؤسسة بكلفة 15 مليون درهم، وإنشاء مسجد بسعة 600 مصلٍ وثلاثة محالٍ تجارية وقفية وفيلتين للإمام والمؤذن، بقيمة 3.5 ملايين درهم.

وكذلك بناء وتجهيز مركز غسل الكلى في مستشفى الفجيرة بتكلفة 10 ملايين درهم، وذلك بخلاف الانشطة الرمضانية والمجتمعية الاخرى. "البيان"