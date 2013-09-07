عيادات الجامعة.. ورش تؤهل إلى سوق العمل

منذ افتتاحها، استطاعت عيادات طب الأسنان بجامعة عجمان أن تعالج ما يزيد على 140 ألف حالة مرضية، كونها من أكبر العيادات على مستوى الدولة والمنطقة، إذ توفر أكثر من 120 كرسياً للعلاج موزعة على سبعة أقسام من عيادات طب الأسنان في فرع الجرف من شبكة جامعة عجمان، وتقدم خدماتها مجاناً.

السنوات الأخيرة

العيادات ظلت منصة مناسبة لخريجي طب الأسنان كي يتدربوا في سنواتهم الدراسية الأخيرة، ويكتسبوا الخبرة في التعامل مع المرضى بكفاءة وجدارة، علاوة على ذلك، فالكلية تقوم وعن طريق الطلبة الممارسين للمهنة بحملات توعية في مدارس عجمان، كفحص الأطفال ومتابعتهم وتقديم اللازم لهم من عناية وعلاج، كذلك يعمل الطلبة المعالجون تحت إشراف مدرسين متخصصين، وهم أطباء مرخصين أكاديمياً، ولا يمكن للطالب أن يسير مع أية خطوة علاجية دون علم الطبيب وموافقته، وبالتالي فإن السلامة العلاجية متوفرة.

الهدف من هذه العيادات كما يبدو، تخريج كوادر طبية مؤهلة وقادرة على التعامل مع مختلف الحالات المرضية، وتقديم خدمات وقائية علاجية لجميع فئات المجتمع، إضافة إلى إتاحة المجال أمام الطلبة والمدرسين لإعداد وإنجاز الأعمال البحثية التي تساهم في تطوير العملية الأكاديمية والخدماتية في الكلية والمجتمع الخارجي، وبذلك يكون الطالب مهيأً للعمل في السوق بثقة واقتدار.

خدمات مجانية

وكما يقول الدكتور سالم أبوفناس، عميد كلية طب الأسنان في جامعة عجمان، فقد قدمت الكلية علاجات مجانية لحالات كثيرة، تمثلت في تركيب الأسنان وعمل الحشوات بمختلف أنواعها، وعلاج وجراحة اللثة والتدخلات الجراحية البسيطة والمعقدة، وذلك على مدى 12 ساعة يومياً بفضل المختبرات الإنتاجية للعيادات، إضافة إلى تقديم العلاجات المجانية والفحوص الطبية لطلبة المدارس في عجمان بالتعاون مع المنطقة الطبية والتعليمية في عجمان، ناهيك عن وجود 100 موضوع بحثي يقدمها الطلبة سنوياً وهي تهدف إلى إثراء الخدمات الطبية وتطويرها.

كما تستقبل الكلية سنوياً نحو 250 طالباً وطالبة من مختلف مدارس عجمان من أجل فحصهم، ويتم إعلام أولياء الأمور في حال تبين أن أحداً يحتاج إلى العلاج، وأن الجامعة تتكفل بالعلاج بعد موافقة ولي الأمر، وقد عولج مئات الطلبة خلال الفترة الماضية، وأخيراً أيضاً تم اعتماد برنامج الماجستير في العلاجات التحفظية والترميمية للأسنان من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ليضاف إلى تميز الكلية نجاح آخر.

مراحل الدراسة

تتواصل دراسة الطب في الكلية على ثلاث مراحل ولمدة 5 سنوات، المرحلة الأولى هي مرحلة التعليم الأساسي والطبي ومدتها عامان، والمرحلة الثانية هي مرحلة ما قبل المرحلة الإكلينيكية ومدتها عام، إذ يبدأ الطلبة بالتدرب على تقديم كل العلاجات في المعامل المماثلة على الدمى بحيث يرتبط النظري بالعملي. أما المرحلة الثالثة فهي السريرية ومدتها عامان، ويقدم الطلاب خلالها كل العلاجات للمرضى بإشراف مباشر من الأساتذة، وهذه المراحل يتخللها عدد كبير من المحاضرات والندوات يتم من خلالها تقديم المعلومة النظرية، مع المتابعة والتطبيق لإنضاج تلك المعلومات في حلقات الدروس المصغرة.