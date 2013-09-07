حافظى على المادة الشمعية داخل أذن طفلك حتى لا يتعرض للالتهاب

تسأل قارئة كيف أقوم بالعناية بأذن طفلى الصغير وخاصة أننى عندما أقوم بتنظيفها يظل يصرخ ؟

تسعى جميع الأمهات للعناية بأطفالهم ولكن فى محاولة منهم لتوفير تلك العناية قد تقوم ببعض الأخطاء ومن أهم ما لا تدركه الأمهات، كما يوضح دكتور عماد شكرى استشارى أمراض الأطفال أن تنظيف أذن الطفل لابد أن يتم بعناية حتى لا تتسبب الأم فى إزالة المادة الشمعية الواقية للأذن وهى مادة صمغية صفراء تتواجد فى الأذن لحمايتها من أى جسم غريب قد يقتحم الأذن ولكن معظم الأمهات قد لا يدركن ذلك الأمر فيترتب على محاولة إزالتها دفع تلك المادة للداخل وانسداد الأذن فى كثير من الأحيان، مما يجعل الطفل يصرخ بشدة وقد لا تدرك الأم السبب الحقيقى فى ذلك الصراخ وقد يحدث جرح فى أذن الطفل يترتب عليه نزول دم لا تستطيع الأم التعامل معه لذا على الأم فى حالة رؤيتها لتزايد المادة الشمعية هنا عليها ألا تنتظر وتتوجه فورا للطبيب حتى يشير عليها كيف تتصرف دون أن تسبب ألم للطفل.

وللأسف معظم الأطفال يعانون فى المراحل الأولى من العمر ببعض الاضطرابات ولكن الأم قد لا تدرك طرق التعامل مع الطفل ولذا لابد من القراءة الجيدة التى تمكن الأم العناية بطفلها مع الاهتمام بالتغذية الجيدة للطفل التى تساعده على النمو الصحيح.