طبيب مسالك بولية: 80% من الرجال المصابين بالتهابات مجرى البول معرضون لانتكاسة

يعتبر التهاب المجارى البولية من أكثر الأمراض الشائعة لدى الرجال وعلى الرغم من أن هناك معلومات مفادها أن ذلك الالتهابات لا تحدث إلا نتيجة اللقاءات الجنسية إلا أن ذلك غير صحيح نسبيا فهناك عده أسباب أخرى قد تسبب الإصابة بالتهابات مجرى البول للرجال.

يقول الدكتور محمد عبد الله حسين اخصائى جراحة المسالك البولية بمستشفيات القوات المسلحة أن مرض التهاب المسالك البولية من الأمراض الشائعة بشدة وتصيب الكثيرين وهو عبارة عن وجود ترسبات أو التهابات بمجرى البول الطبيعى مما يسبب الآلام عند التبول وشعور المريض بالحرقان.

وأضاف حسين أن هناك عده أسباب للإصابة بتلك الحالة منها بسبب وجود إصابات أخرى مثل وجود تضخم بالبروستاتا أو الإصابة بأمراض مزمنة مثل السكر والضغط أو بسبب ترسبات ملحية نتيجة وجود مشكلة بالكلى أو بسبب تكاثر البكتريا الطبيعية الموجودة بجسم الإنسان، بالإضافة إلى أن هناك بعض الالتهابات التى تتسبب بها بعض اللقاءات الجنسية وفى تلك الحالة يجب أن يتم علاج الزوجين معا لأنه حتى إذا تم علاج الزوج فسيبقى السبب الموجود وهى الإصابة داخل المرأة.

وأكد حسين على أن علاج التهاب المجرى البولى للرجال يكون أولا من خلال إجراء تحليل مزرعى بولى لمعرفة نوع البكتريا المسببة لهذا الالتهاب وبناءا عليه يتم إعطاء مضاد حيوى لمعالجة ذلك الالتهاب.

وقال حسين إن نسبة عودة التهابات المجرى البولى للرجال تتخطى الــ80% إذا لم يتم الوقاية منها وتتم الوقاية منذ لك المرض من خلال الإكثار من تناول الماء وتناول الفواكه الحمضية اللاذعة مثل البرتقال واليوسفى والبعد عن الأطعمة الحارة بشدة والتدخين لأنه يعتبر المسبب الاول للإصابة بسرطان البروستاتا حتى بعد الإقلاع عنه.