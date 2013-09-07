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اكتشاف مركبات جديدة ذات فاعلية ضد الخلايا السرطانية

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اكتشاف مركبات جديدة ذات فاعلية ضد الخلايا السرطانية اكتشاف مركبات جديدة ذات فاعلية ضد الخلايا السرطانية

سلط الدكتور أحمد سمير خير الله (المدرس بقسم الميكروبيولوجيا والمناعة بكلية الصيدلة- جامعة بنى سويف)، الضوء على نتائج حديثة، تم إجراؤها فى جامعة يوهانس جوتنبيرغ الألمانية، والتى أشارت إلى احتواء بعض النباتات الطبية الأفريقية على مركبات ذات قدرة على إيقاف انتشار الخلايا السرطانية.

وأوضح "خير الله" قائلاً "إن العديد من النباتات تحتوى على مواد سامة كوسيلة تحمى بها النباتات نفسها ضد الأعداء الطبيعيين (المفترسات والمتطفلات)، إضافة إلى دور هذه المركبات فى حماية النباتات ضد الأمراض المكروبية، ويبقى دائماً التحدى المطروح أمام الباحثين المهتمين بالنباتات الطبية، هو فصل وتحديد المركبات التى تصلح للاستخدامات العلاجية عن تلك المواد السامة والخطرة على صحة الإنسان".

وتابع "خير الله" أن النباتات التى تم إجراء التجارب عليها فى الدراسة تضم "the giant globe thistle"، "speargrass"، الفلفل البرى wild pepper، والفلفل الأثيوبى Ethiopian pepper.

وأضاف "خير الله" أن الفريق البحثى قد تمكن من التعرف على أربعة مركبات طبيعية من عائلة الـbenzophenones موجدة فى تلك النباتات، وقد أظهرت تلك المركبات نتائج مبشرة تدل على قدرتها على منع انتشار الخلايا السرطانية فى الخلايا المزروعة التى شملتها التجارب، بما فى ذلك أنواع السرطان ذوى المقاومة المتعددة للعلاج، لافتاً إلى أن أهمية هذه النتائج تكمن فى أنها ستمثل نقطة بداية ممتازة لتطوير طرق علاجية جديدة للأمراض السرطانية التى لا تستجيب للعلاج الكيماوى التقليدى.
> جاءت هذه النتائج فى دراسة حديثة نشرت فى دورية "Phytomedicine" فى وقت سابق من هذا العام.

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