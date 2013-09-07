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رئيسة مالاوى تبيع طائرة الرئاسة لإطعام الفقراء

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رئيسة مالاوى تبيع طائرة الرئاسة لإطعام الفقراء رئيسة مالاوى تبيع طائرة الرئاسة لإطعام الفقراء

كتب : «رويترز» منذ 7 دقائق

كشفت وزارة الخزانة فى «مالاوى»، أمس الأول، عن أن السلطات تنوى استخدام 15 مليون دولار، جنتها من بيع طائرة الرئاسة، فى إطعام أكثر من مليون شخص يعانون نقصا مزمنا فى الغذاء.

كانت رئيسة «مالاوى»، جويس باندا، التى تولت السلطة بعد «موثاريكا»، الذى توفى لإصابته بأزمة قلبية فى أبريل 2012، قد قامت ببيع الطائرة لإصلاح الأضرار التى خلفها الرئيس السابق، الذى دخل فى معارك مكلفة مع المانحين، تركت الاقتصاد فى حالة من الفوضى؛ حيث تسبب قيام حكومة الرئيس الراحل «موثاريكا» بشراء طائرة داسو فالكون 900 إى إكس، التى تسع 14 راكباً فى عام 2009، فى غضب المانحين الغربيين، الذين تمثل مساعداتهم نحو 40٪ من ميزانية «مالاوى».

قال المتحدث باسم الخزانة نيشنز مسويا: «مبلغ الـ15 مليون دولار، الذى حصلنا عليه من بيع طائرة الرئاسة، سيُستخدم محليا فى شراء ذرة، للمساعدة فى إطعام الحشود التى تعانى نقص الغذاء، وسيخصَّص جزء من هذا المبلغ لإنتاج البقول».

وأضاف «مسويا» أن هذا مبلغ يمثل أكثر من نصف المبلغ المخصص لشراء الذرة حتى نهاية مارس، لما يصل إلى 1٫46 مليون شخص، مسجلين على أنهم يعانون نقص الغذاء، لدى لجنة تقييم ضعفاء مالاوى، المنبثقة عن الأمم المتحدة.

يُذكر أن «باندا»، التى تنتظر انتخابات عامة العام المقبل، حصلت على إشادة غربية لإجراءات التقشف ومبادرات دعم البلد الفقير، وخفضت «باندا» راتبها بنسبة 30٪، وتعهدت ببيع 35 سيارة مرسيدس، تستخدمها حكومتها.

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