مطار القاهرة يمنع طفلين من السفر بسبب أحكام قضائية

منعت سلطات الجوازات بمطار القاهرة الدولي سفر طفلين بسبب حكم قضائي بمنعهما من مغادرة البلاد ، كما الغت سفر طفلة اخري وراكبة سعودية لسوء حالتهما الصحية .

اثناء انهاء اجراءات سفر ركاب الطائرة المصرية المتجهة الي الكويت منعت الجوازات سفر الطفلين مسك ومحمود معتصم (5 سنوات) و (3 سنوات) اثناء سفرهم بصحبة والدتهم تنفيذا للحكم قضائي .

كما تم الغاء سفر الطفلة حبيبة .ه.م ( 5 سنوات) بصحبة والدتهاعلي الطائرة الإماراتية المتجهة الي دبي لشعورها بحالة إعياء .

بتوقيع الكشف الطبي عليها أفاد طبيب الحجر الصحي بانها تعاني من ارتفاع بدرجة الحرارة ولا يسمح لها بالسفر ،كما تم الغاء سفر الراكبة السعودية فاطمة صالح والمسافرة علي طائرة شركة النيل المتجهة الي الطائف لشعورها بحالة أعياء ، أكد طبيب الحجر الصحي بانها تعاني من ارتفاع ضغط الدم و بنزيف في المخ ولا يسمح لها بالسفر .