يونهاب:البنتاجون يشتبه وجود علاقة كورية شمالية – سورية في الأسلحة النووية

قالت وزارة الدفاع الأمريكية يوم الخميس إنها تعتقد أن كوريا الشمالية وسوريا قد تعاونتا في مجال الأسلحة الكيميائية فضلا عن البرنامج النووي .

و بحسب وكالة يونهاب قال جورج ليتل ، السكرتير الصحفي لوزارة الدفاع ، في مؤتمر صحفي” أعتقد أن هناك تبادل تم بين كوريا الشمالية وسوريا على أي عدد من الجبهات.

وأضاف ” لقد كانت هناك علاقة وتبادل المعلومات بين الكوريين الشماليين والنظام السوري لبعض الوقت “.

وأشار إلى منشأة الكبر النووية في سوريا ، التي يزعم بنائها بمساعدة كوريا الشمالية والتي دمرتها غارة إسرائيلية في عام 2007 .

وقال ليتل، دون إعطاء مزيد من التفاصيل ” لا استطيع أن أعدد احتمالات أنهما قد ناقشتا أو تبادلتا المعلومات بشأن الأسلحة الكيميائية ” .

وجاءت تصريحاته في الوقت الذي تتحرك فيه إدارة باراك أوباما على ما يبدو ببطء نحو توجيه ضربة صاروخية ضد دكتاتورية الأسد في سوريا ، المتهمة باستخدام غاز السارين ضد المدنيين الأبرياء .

ويؤكد مسئولون أمريكيون على الحاجة إلى وضع سابقة لمشاكل مماثلة يمكن أن تنشأ من قبل كوريا الشمالية وإيران والجماعات الإرهابية .

وكان وزير الدفاع الأمريكي تشاك هيغل قد قال في الكونجرس في وقت سابق هذا الأسبوع إن كوريا الشمالية لديها مخزون هائل من الأسلحة الكيميائية .

وقال المتحدث باسمه ، ليتل ، “لدينا معلومات جيدة جدا ” يمكن أن توحي بأن رأي هيغل صحيح” .

وقال ” إذا جلسنا مكتوفي الأيدي والسماح للنظام السوري لارتكاب فظائع مثل التي شهدناها مؤخرا، من ثم ماذا ستكون الإشارة التي ترسل إلى دول مثل كوريا الشمالية؟ ” .

يذكر أن غاز السارين ، الذي طوره باحثون ألمان في مجال المبيدات في عام 1938 ، هو غاز للأعصاب يسبب الموت ، عادة عن طريق الاختناق ، لإحداثه شلل في العضلات.

في سيئول ،أعرب وزير الدفاع الكوري الجنوبي كيم كوان جين علنا عن قلقه إزاء الصلات المزعومة بين كوريا الشمالية وسوريا بشأن أسلحة كيميائية .

وكان كيم قد اجتمع مع هيغل في بروناي الأسبوع الماضي على هامش اجتماعات وزراء دفاع الآسيان .