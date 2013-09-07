ضبط 24 متهمين بإحراق أقسام الشرطة ببنى سويف بينهم 6 من تنظيم الإخوان

داهمت قوات الجيش والشرطة منازل 24 من قيادات تنظيم الإخوان و المجرمين المتهمين فى إحراق قسم شرطة سمسطا وببا وإتلافهما وإشعال النيران فى سيارات شرطة، بينهم 6 من قيادات الإخوان و18 آخرين متهمين بإشعال الحرائق فى أقسام الشرطة، و داهمت قوات الجيش والشرطة و ألقت القبض عليهم وهم “أسامه محمود محمد محمد” و”قنديل محمد حسين” و”حسن محمد عبد الغنى” و”مصطفى سيد عبد العظيم” و”محمد سعيد فهمى” و “أشرف عاطف حسين يوسف”، وجميعهم أعضاء فى حزب الحرية والعدالة.

كما داهمت قوات الجيش والشرطة منازل و أوكار متهمين شاركوا فى إشعال قسمى شرطة سمسطا وببا وهم “محمود محمد رجب السيد” و”عبد الرحيم محمد أحمد” و”مؤمن عصام شعبان جاد الرب” و”عبد العزيز سيد عبد العزيز” و”مصطفى محمود طه” و”أيمن فراج صابر” و”فريد زغلول عبد الحافظ” و”وليد مبروك أحمد” و”أحمد جمال محمد” و”محمود عبد العظيم زكى” و”سيد على بدوى” و”ياسر أيمن عبد الرحمن” و”عبد الرحمن محمود طه” و”أحمد عبد الرحمن محمد”

و تم ضبط أيضا بندقيه خرطوش و صندوق طلقات خرطوش وخزنتان بها طلقات آلى و خزنة مسدس 9 مم، مع كلا من “أبو غنيمه صابر مرسى” و”محمد أشرف محمد” و”على عيد عبد الوهاب” و”محمد محمود طه”.