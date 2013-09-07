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الأرصاد: انخفاض فى درجات الحرارة اليوم.. والقاهرة تسجل 33 للعظمى

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الأرصاد: انخفاض فى درجات الحرارة اليوم.. والقاهرة تسجل 33 للعظمى الأرصاد: انخفاض فى درجات الحرارة اليوم.. والقاهرة تسجل 33 للعظمى

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم، السبت، طقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارا لطيف ليلاً.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية الخفيفة صباحا والشوائب العالقة نهارا على مناطق من الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا متكاثرة على السواحل الشمالية الغربية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على بعض المناطق المكشوفة وعلى جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فيتوقع أن تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية وحالة البحر الأحمر فتكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من ثلاثة إلى أربعة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

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