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منع سيدة سعودية وثلاثة أطفال من السفر بمطار القاهرة

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منع سيدة سعودية وثلاثة أطفال من السفر بمطار القاهرة منع سيدة سعودية وثلاثة أطفال من السفر بمطار القاهرة

منعت سلطات مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم السبت، سفر راكبة سعودية تدعى "فاطمة.ص" والتى كانت سوف تغادر على طائرة النيل المتجهة إلى الطائف لشعورها بحالة إعياء، وأفاد طبيب الحجر الصحى بأنها تعانى من ارتفاع ضغط الدم وتعانى بنزيف فى المخ ولا يسمح لها بالسفر.

كما تم إلغاء سفر الطفلة "حبيبة.ه" مواليد ٢٠٠٨، والمغادرة بصحبة والدتها "ريم.س" على متن طائرة الخطوط الإماراتية المتجهة إلى دبى، وذلك لشعورها بحالة إعياء وأفاد طبيب الحجر الصحى بأنها تعانى من ارتفاع بدرجة الحرارة، ولا يسمح لها بالسفر.

وفى السياق ذاته، تم منع سفر الطفلين "مسك.م" مواليد ٢٠٠٨، و"محمود.م" مواليد ٢٠١٠ أثناء سفرهم بصحبة والدتهم على متن الطائرة المصرية المتجهة إلى الكويت تنفيذا لحكم قضائى.

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