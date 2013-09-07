«إخوان» ليبيا: زيارة «زيدان» لمصر «مباركة للانقلاب»

انتقد حزب «العدالة والبناء»، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، زيارة رئيس الوزراء علي زيدان إلى «القاهرة»، واعتبرها «مباركة» لما وصفه بـ «الانقلاب» في مصر وخلطًا للأوراق بشأن القضايا الداخلية. ورأى الحزب في بيان صدر، الجمعة، أن الزيارة تأتي في إطار مناورة سياسية لخلط الأوراق وإشغال الرأي العام عن القضايا الداخلية، معبرًا في الوقت نفسه عن «استيائه» منها. وقال الحزب، إن زيارة «زيدان» جاءت لصرف النظر عن الحكومة في ظل ما تواجهه من انتقادات متكررة وتهديدات بسحب الثقة منها، مضيفًا أنه رغم مشكلات الحدود التي تواجهها البلاد فإن القضايا الداخلية لليبيا تعتبر أكبر. وكان رئيس الحكومة الليبية قال، إن هذه الزيارة تأتي في إطار بحث ملف أمن الحدود وملف رموز النظام السابق الموجودين في مصر. وعاد «زيدان»، الجمعة، إلى بلاده بعد مغادرة «القاهرة» على متن طائرة خاصة بعد تأجيل سفره ليوم، بسبب سوء الأحوال الجوية في ليبيا. وبدأ رئيس الوزراء الليبي زيارته لمصر، الأربعاء الماضي، والتقي عددًا من المسؤولين في مقدمتهم الرئيس المؤقت عدلي منصور ورئيس الوزراء حازم الببلاوي، في زيارة هي الثانية له للقاهرة والأولى منذ عزل الرئيس محمد مرسي في 3 يوليو الماضي. وقال «زيدان»، خلال مؤتمر صحفي له في القاهرة، الخميس: «ما يحدث في مصر شأن داخلي ونحن لا نتدخل في الشؤون الداخلية، ونعتبر التدخل في الشأن الداخلي أمرًا لا ينبغي أن يكون ونحن لا نؤيد طرفًا على حساب آخر، فمصر أيضًا لم تؤيد طرفًا على حساب طرف في ليبيا ونحن لن نفعل مثلما كان يحدث في عهد معمر القذافي». وأضاف أن لقاءاته بعدد من المسؤولين المصريين جاءت في إطار حرص المؤتمر الوطني العام (البرلمان المؤقت) والحكومة الليبية على ضرورة التواصل مع مصر والتأكيد على عدم توقف العلاقة معها تحت أي ظرف.إعلان - Ads إعلان - Ads
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