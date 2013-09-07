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للمرة الأولى.. طرح «سندات دون فائدة» بمليار جنيه لمواجهة العجز

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للمرة الأولى.. طرح «سندات دون فائدة» بمليار جنيه لمواجهة العجز للمرة الأولى.. طرح «سندات دون فائدة» بمليار جنيه لمواجهة العجز

كتب : عبدالعزيز المصرى منذ 36 دقيقة

دفعت الأحداث الأمنية، وزارة المالية إلى طرح ما يسمى سندات «صفرية الكوبون» للمرة الأولى، ومن المقرر أن تطرح السندات بقيمة مليار جنيه، فيما يبلغ الدين المحلى نحو 1.5 تريليون جنيه.

وتختلف السندات التى ستصدرها الوزارة 16 سبتمبر الحالى، عن السندات العادية، بأن الأولى دون فائدة دورية، وتباع بقيمة تقل عن قيمتها الاسمية، ويسترد مشتريها كامل قيمتها عند حلول تاريخ استحقاقها، وبالتالى يكون المستثمر حصل على سعر الشراء، إضافة إلى إجمالى الفائدة المستحقة والمتراكمة طوال فترة السندات.

وأرجع خبراء لجوء لإصدار هذا النوع إلى استهداف جذب المستثمريين لشراء السندات الحكومية، فى ظل الاضطرابات الأمنية الراهنة التى تثير مخاوف المستثمرين.

وقال الدكتور عبدالمنعم السيد رئيس مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية إن السندات صفرية الكوبون تلجأ إليها الدول حال تفاقم عجز الموازنة وارتفاع خدمة الدين المحلى، وأضاف أن هذا النوع سيلقى رواجاً كبيراً فى الفترة الحالية، خاصة مع تخوف مستثمرين من ضخ أموالهم باستثمارات فى ظل الأوضاع الراهنة.

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