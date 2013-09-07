مصادر: «الأسد» وافق على التنحى بشرط الخروج الآمن و«أوباما» رفض

موسكو تحذر من قصف «الكيماوى».. وواشنطن ترفض اتهام «كيرى» بالكذب

كتب : عبدالعزيز الشرفى ووكالات منذ 31 دقيقة

كشف مصدر عراقى مقرب من رئيس وزراء العراق نورى المالكى، لصحيفة «المستقبل» اللبنانية، عن أن «الرئيس السورى بشار الأسد وافق على فكرة التنحى عن السلطة بشروط، إلا أن واشنطن رفضت هذا الاقتراح». وقال المصدر: الاتصالات المكثفة التى أجراها «المالكى» مع القيادة السورية أسفرت عن موافقة «الأسد» على فكرة التنحى عن الرئاسة بشروط، منها وضع آليات لتسليم السلطة من خلال انتخابات سريعة، وضمان عدم ملاحقته قضائيا فى المحكمة الجنائية الدولية، وضمان خروج آمن له ولعائلته ومقربيه إلى دولة أخرى.

فى سياق متصل، اتفق وزراء الدفاع الأوروبيون، أمس، على حقيقة استخدام أسلحة كيماوية فى سوريا، فيما حذرت روسيا الولايات المتحدة من مخاطر ضرب مخازن المواد الكيماوية فى سوريا، وقال مصدر بسلاح البحرية الروسية إن موسكو سترسل سفينة إنزال ضخمة قرب الساحل السورى.

ورفضت الخارجية الأمريكية الاتهام الذى وجهه الرئيس الروسى فلاديمير بوتين للوزير جون كيرى بالكذب على «الكونجرس» بخصوص دور تنظيم «القاعدة» فى سوريا، واصفة الاتهام بأنه «مجاف للعقل والمنطق». وقالت جنيفر ساكى، المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية: «إن كيرى لم ينم بعد هذا التصريح المجافى للعقل الذى استند إلى اقتباس غير دقيق وجانبه الصواب تماما».

وقالت وكالة أنباء «فرانس برس»: تصافح الرئيسان الروسى والأمريكى وتبادلا الابتسامات، ولكن حالة «التشنج» التى هيمنت على اليوم الأول من قمة مجموعة الـ20، ظلت على حالها.

وواصل «أوباما» اتصالاته مع نواب «الكونجرس» لإقناعهم بتأييد موقفه، وأعلنت السفيرة الأمريكية بالأمم المتحدة سامنثا باور أن واشنطن تخلت عن العمل مع مجلس الأمن بشأن سوريا. من جهتها أعلنت السلطات السورية، تخصيص مكافأة قدرها 500 ألف ليرة لمن يقوم بتسليم إرهابى غير سورى، و200 ألف لمن يساعد بالقبض عليه.