الحكومة المصرية قررت حل جمعية (الإخوان المسلمين)

ذكرت أنباء صحافية أمس الجمعة أن الحكومة ستحل جمعية الإخوان المسلمين خلال ايام.

وينطبق هذا على الجمعية الأهلية التي سجلتها جماعة الإخوان في مارس الماضي بعد دعوى قضائية بأن وجودها ليس له سند قانوني ويمثل تحديا قانونيا للجماعة التي تشن السلطات أشرس حملها عليها منذ عقود.

ونقلت مصادر عن هاني مهنى المتحدث باسم وزير التضامن الاجتماعي قوله إن القرار سيتخذ "خلال ايام".ونقلت صحيفة الأخبار عن المتحدث نفسه قوله إن القرار اتخذ بالفعل. ونسبت إليه قوله "قرار الوزير صدر بالفعل وسيتم الإعلان عنه بداية الأسبوع في مؤتمر صحافي".

وقالت صحيفة الأخبار إن قرار وزير التضامن أحمد البرعي بحل جمعية الإخوان ينبع من اتهامات بأن الجماعة استخدمت مقارها لإطلاق النار وتخزين أسلحة ومتفجرات.وأضافت ان مسؤولي جماعة الإخوان لم يردوا على تلك الاتهامات خلال فترة تم تحديدها.وأرسل الاتحاد العام للجمعيات الأهلية خطابا لوزارة التضامن الاجتماعي يحمل موافقتها على حل جمعية الإخوان المسلمين.

وعلى الرغم من أن جماعة الإخوان كانت محظورة في عهد مبارك فإنها شاركت في عهده في الانتخابات البرلمانية وأدارت عدداً من المشروعات الخيرية التي ساعدتها في أن تصبح أكبر حزب سياسي بمصر.