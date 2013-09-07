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الشرطة البريطانية : توقيف رجل تسلق سياج قصر باكنجهام في لندن

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الشرطة البريطانية : توقيف رجل تسلق سياج قصر باكنجهام في لندن الشرطة البريطانية : توقيف رجل تسلق سياج قصر باكنجهام في لندن

أعلنت الشرطة البريطانية توقيف رجل يشتبه في أنه لص ، بعدما تسلق سياج قصر باكنجهام في لندن ودخل في العاشرة ليلا إلى منطقة مفتوحة للجمهور نهارا فقط.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم السبت عن الشرطة قولها إنها أوقفت رجلا آخر خارج قصر إقامة الملكة إليزابيث الثانية يشتبه في أنه شريك في التخطيط للسرقة ، مضيفا أنه تم إخلاء سبيل الرجلين بكفالة ، على أن يستكمل التحقيق في الحادث.

ومن جهته ، قال متحدث باسم القصر الملكي إن التحقيق جاري لمعرفة تفاصيل وملابسات القضية ، مضيفا أنه لم يكن أحد من أفراد العائلة المالكة موجود في القصر أثناء وقوع الحادث.

ويعد قصر باكنجهام واحد من ثلاثة قصور تقيم فيها ملكة بريطانيا وعائلتها.

أ ش أ

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