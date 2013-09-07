مراسل «البيجاما»: انفرادى بتصريحات الوزير أهم من «الكلام»

كتب : رحاب لؤى وفاطمة النشابى منذ 0 دقيقة

«الانفراد أهم من كلام الناس»، يقولها بكل ثقة أشرف كمال، مخرج التليفزيون المصرى، تعليقاً على سخرية عدد كبير من متصفحى «فيس بوك» و«تويتر»، من مظهره الذى خرج به على الهواء مباشرة لنقل تصريحات وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، عقب محاولة اغتياله أمس الأول، فى مدينة نصر. وأوضح «كمال» لـ«الوطن» أن «موفد ماسبيرو محمد علوى، المختص بمتابعة أخبار وزارة الداخلية، ذهب لتغطية الحدث من موقع الانفجار، لكن الوزير قرر فجأة الذهاب لمباشرة أعماله بمقر الوزارة، ولم يكن هناك أحد من قطاع التليفزيون سوى وحدة الإذاعة الخارجية، وأنا المسئول عنها، فوجدت نفسى مضطراً لنقل تصريحات الوزير على وجه السرعة ودون الاهتمام بالتفاصيل، لطمأنة الناس».

وأكد «كمال» أن وزيرة الإعلام الدكتورة درية شرف الدين لم تعاتبه وإنما أشادت بما فعله؛ لأن الانفراد بنقل تصريحات الوزير «أهم من أى شكليات»، وأضاف ضاحكاً: «والله كنت تعبان جداً، وكنت لابس قميص كتان غالى ومستورد مش بيجاما».

من جانبه، وعد إبراهيم الصياد، رئيس قطاع الأخبار، باستدعاء المخرج أشرف كمال إلى مكتبه، لتقديم الشكر والتقدير المعنوى والمادى له؛ لأن «المخرج تصرف بشكل مناسب فى لحظة حرجة».