ناشطون سوريون : قوات المعارضة تمكنت من إسقاط طائرة حربية بإدلب

أفاد ناشطون سوريون اليوم السبت بأن المعارضة المسلحة تمكنت من إسقاط طائرة حربية في جبل الزاوية بمحافظة إدلب شمال البلاد.

وبث الناشطون صورا على الانترنت ـ حسبما أفادت شبكة (سكاي نيوز) البريطانية ـ لعملية إسقاط الطائرة الحربية ، مضيفين أن اشتباكات عنيفة وقعت في جبل الأربعين أوقع خلالها الجيش الحر عددا من القتلى في صفوف قوات النظام.

وأضاف الناشطون أن المعارضة المسلحة استهدفت بقذائف الهاون معسكر وادي الضيف وحاجز الصحابة ومعسكر الخزانات ، مع تواصل المعارك في مدينة خان شيخون بإدلب ، بينما رد جيش النظام بقصف جوي وبري على مناطق عدة وألقى براميل متفجرة على بعض القرى.

أ ش أ