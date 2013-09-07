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الغردقة تستضيف المؤتمر الدولى الأول لـ"علوم الأزهر" بمشاركة 20 دولة

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الغردقة تستضيف المؤتمر الدولى الأول لـ"علوم الأزهر" بمشاركة 20 دولة الغردقة تستضيف المؤتمر الدولى الأول لـ"علوم الأزهر" بمشاركة 20 دولة

تنظم كلية العلوم بجامعة الأزهر فرع أسيوط، بالتعاون مع صندوق العلوم والتنميه التنكولوجية، المؤتمر الدولى الأول للآفاق الجديدة فى العلوم الأساسية والتطبيقية، والذى تستضيفه مدينة الغردقة فى الفترة من 21_23 من سبتمبر الجارى، ويعقد المؤتمر تحت رعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والأستاذ الدكتور أسامة العب، رئيس جامعة الأزهر.

وأوضح الدكتور أسامة محمد عبد الرؤوف، عميد كلية العلوم جامعة الأزهر فرع أسيوط، رئيس المؤتمر، أن أكثر من 20 دولة من المقرر لها المشاركة فى المؤتمر حتى الآن، منها: " – أمريكا – اليابان – إسبانيا – إيطاليا –الصين – إنجلترا – الهند – بكستان – العراق – – الجزائر –تونس – ليبا – نيجيريا - البحرين".

وأشار عبد الرؤوف إلى أن هذا المؤتمر سوف يكون بداية لسلسلة من الدورات والمؤتمرات الدولية، لافتا إلى تضمن المؤتمر مجموعة من ورش العمل فى التخصصات المختلفة مثل الرياضيات والحاسب الآلى وتكنولوجيا المعلومات والفيزياء وتطبيقاتها وعلوم النبات والبيئة والجيولوجيا والجيوفيزياء والكيمياء وعلم الحيوان والبحار والأسماك.

من جانبه أكد الدكتور عبد العزيز أبو راية، المنسق الإعلامى للمؤتمر، أن المؤتمر سيعمل على إضافة ما هو جديد من أبحاث علمية فى التخصصات سالفة الذكر، والعمل على تبادل الخبرات والأفكار العلمية بين الباحثين الدوليين.

ولفت أبو راية، إلى مشاركة العديد من العلماء العالميين ذوى الجنسيات المختلفه، وذلك للاستفادة من خبراتهم المتراكمة وإيجاد فرص للباحثين للتواصل معهم والاستفادة من خبراتهم، حيث يوجد بعض من المجلات العلمية المحكمة دوليا سوف تقوم بعمل عدد خاص لكل فرع من فروع المؤتمر، بحيث يتم اختيار مجموعه من الأبحاث المميزة للنشر بهذه المجالات وسيتم تقديم جوائز عينية لأفضل بحث.

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مصر 365

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