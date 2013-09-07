كيري يقوم بجولة اوروبية لحشد الدعم لشن ضربة عسكرية لسوريا

وصل وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ، إلى ليتوانيا في بداية جولة أوروبية ، لحشد الدعم لشن عمل عسكري ضد حكومة الرئيس السوري بشار الأسد بسبب استخدامها المزعوم لأسلحة كيميائية.

وأوضحت هيئة الاذاعة البريطانية “بي بي سي” أن كيري سيعقد اليوم السبت محادثات غير رسمية مع مسؤولين بالاتحاد الأوروبي في ليتوانيا لمناقشة الاوضاع في مصر والازمة السورية ، فضلا عن محادثات السلام المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأوضح كيري أن الهدف من محادثاته في ليتوانيا هو مواصلة عرض الأدلة على أن الحكومة السورية استخدمت أسلحة كيميائية ، فضلا عن السعي لتوسيع الدعم لرد عسكري محدود لردع نظام الأسد عن شن هجوم آخر بأسلحة كيميائية.

ومن المقرر أن يتوجه وزير الخارجية الأمريكي إلى العاصمة الفرنسية باريس ، حيث يعقد يوم غد الأحد محادثات مع ممثلي دول عربية.

وتأتي الزيارة وسط انقسام دولي بشأن الدعوة الأمريكية لشن عمل عسكري ضد الحكومة السورية التي تتهمها الولايات المتحدة وحلفاؤها بقتل 1429 شخصا في هجوم بالغاز السام في غوطة دمشق في الحادي والعشرين من الشهر الماضي.

أ ش أ