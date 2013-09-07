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21 سبتمبر امتحانات الدور الثانى لطلاب الدراسات العليا بجنوب الوادى

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21 سبتمبر امتحانات الدور الثانى لطلاب الدراسات العليا بجنوب الوادى 21 سبتمبر امتحانات الدور الثانى لطلاب الدراسات العليا بجنوب الوادى

قال الدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إنه تقرر بدء امتحانات طلاب وطالبات الدراسات العليا لدور سبتمبر "الدور الثانى"، لطلاب الدبلوم العام فى التربية، نظام العام الواحد والدبلومة العامة فى التربية نظام العامين، وكذلك طلاب الدبلوم المهنية فى التربية يوم السبت الموافق 21 من الشهر الجارى.

من جانبه، قال الدكتور محمود خضارى، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إن امتحان اللغة الإنجليزية للدبلوم الخاص تحدد يوم الأحد، السادس من أكتوبر القادم، فيما تبدأ المقابلات الشخصية للدبلومات "العام الواحد، الدبلوم العامين، والدبلوم المهنية"، يوم 14سبتمبر الجارى، وتستمر لمدة أسبوع.

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