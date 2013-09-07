حزب الأحرار بالشرقية يستنكر محاولة اغتيال وزير الداخلية

استنكر محمد يعقوب أمين حزب الأحرار بالشرقية، العدوان الإرهابى الأسود على موكب وزير الداخلية، وطالب بسرعة إنهاء إجراءات البحث حتى يستطيع شعبنا العظيم أخذ ثأره.

وأضاف يعقوب، أنه حدث غير إنسانى ينم عن تحول تكتيكى فى منهج الإرهابيين، الذين جلبهم الإخوان وأفرج عنهم مرسى المعزول، وقد شعروا بالضعف والهوان أمام تصدى الداخلية والجيش والشعب لهم ودحرهم وحمل يعقوب مرسى مسئولية ما يحدث.

وحذر أمين أحرار الشرقية من التهاون فى تأمين المدارس والمستشفيات، مشدداً على ضرورة سحب العناصر الإخوانية المتشددة التى تعمل بتلك الأماكن، وقال يعقوب إن أمانة الحزب تتقدم بخالص العزاء لشهداء الواقعة، وتتمنى السلامة للمصابين، وتأمل فى ازدياد التواجد الأمنى.