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رحلة ترويجية للفنانين والمشاهير الإيطاليين إلى شرم الشيخ

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رحلة ترويجية للفنانين والمشاهير الإيطاليين إلى شرم الشيخ رحلة ترويجية للفنانين والمشاهير الإيطاليين إلى شرم الشيخ

أكد هشام زعزوع، وزير السياحة، أن دولة ضد الإرهاب، وأنها ستظل دائما بلد السلام والأمن، وأن أحداث العنف التى تشهدها يتسبب فيها مؤيدو النظام السابق.

فى المؤتمر الصحفى الذى عقده ضمن فعاليات الرحلة التعريفية التى تنظمها وزارة السياحة لمجموعة من ممثلى الإعلام والمشاهير الإيطاليين إلى مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 5 إلى 7 سبتمبر الجارى بحضور اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء واللواء محمود الحفناوى مدير الأمن ومستثمرى شرم الشيخ بهتافات من الحاضرين الإيطاليين فى حب مصر والتى شاركهم فيها جميع المتواجدين بالمكان .

وأعراب الوزير، عن سعادته لتواجد هذا الجمع من ممثلى الإعلام والمشاهير الإيطاليين وممثلين عن منظمى الرحلات الإيطاليين فى مدينة شرم الشيخ ليكونوا بمثابة شهود عيان على استقرار الأوضاع بها ونقل هذه الصورة إلى المجتمع الإيطالى لبث الطمأنينة لديهم لحثهم لزيارة مصر.

وأوضح الوزير، أن الإيطالية كانت دائما داعمة لمصر وأنه من خلال هذا التجمع الإيطالى يوجه رسالة للحكومة الإيطالية لرفع حظر السفر إلى مصر حتى ولو بشكل تدريجى حتى لا يتم حرمان السائح الإيطالى من زيارة المقصد المصرى، مشيرا إلى أن السياحة فى مصر يعمل بها حوالى 4 ملايين شخص وأنه إذا أراد الجانب الإيطالى مساعدة مصر فسيكون ذلك عن طريق قيام السائحين الإيطاليين بزيارة مصر .

كما أكد الوزير على أن المناطق السياحية فى منطقة البحر الأحمر مثل شرم الشيخ والغردقة وسفاجا ومرسى علم وغيرها آمنة تماما وأن السائحين بهذه المنطقة يقومون بتنفيذ برامجهم السياحية ويستمتعون بكافة الأنشطة والأنماط السياحية بهذه المناطق.
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> وتحدثت الممثلة الإيطالية Eleonora Brigladori حيث أعربت عن سعاتها البالغة بوجودها فى شرم الشيخ وأنها لم تشعر بأى قلق أثناء وجودها بها وأنها تستمع بإقامتها بها بشكل كبير.

جدير بالإشارة أن السوق الإيطالى احتلت المرتبة الرابعة ضمن قائمة الدول العشر الأوائل المصدرة للسياحة إلى مصر، حيث استقبلت مصر خلال الفترة يناير \يوليو 2013 حوالى 400 ألف سائح إيطالى بزيادة قدرها 5,1 %عن ذات الفترة من عام 2012.

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