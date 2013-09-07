مجلس أمناء البحر الأحمر يتبنى دهان أسوار المدارس قبل بداية العام

تبنى مجلس أمناء محافظة البحر الأحمر بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم مشروع تجديد وتطوير بعض المدارس المتهالكة بمدينة الغردقة، وتطويرها مثل دهان أسوار المدارس، وإزالة الشعارات السياسية من على جدرانها.

وأكد صلاح برعى رئيس مجلس أمناء محافظة البحر الأحمر أنه تم عرض الفكرة على اللواء سعد الدين على امين سكرتير عام المحافظة فأكد على موافقته بجدية للفكرة ووافق على توفير خامات لعدد عشرة مدارس كمرحلة أولى.

وأضاف برعى لـ"اليوم السابع" أن من بين المشاركين فى تنفيذ المشروع المجمع السياحى بقيادة ماجد القاضى مستشار غرفة شركات السياحة بالبحر الأحمر، حيث وافق على تحمل دهان مدرستين.

كما أبدى عدد من أهالى الغردقة، ورجال الأعمال بها عن مساندتهم للفكرة، ومنهم الحاج محمد هانى عاشور صاحب محلات حلوانى الزهراء، وتتطوع لدفع تكلفة دهان أسوار ثلاث مدارس كحد أدنى، وفى مدينة الشلاتين، سيتحمل عضو مجلس أمناء المحافظة بالشلاتين دهان أسوار المدارس بالمدينة والتى توجد عليها كتابات سياسية.

وفى مدينة راس غارب يتطوع عضو مجلس أمناء المحافظة عن رأس غارب بمساهمته فى دهان أسوار مدارس رأس غارب مع أهالى المدينة، وجار التنسيق مع بعض الأهالى ورجال الأعمال لاستكمال دهان كافة أسوار مدارس المحافظة.